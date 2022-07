"In den Gesprächen mit dem BVB wurde mir dieser Respekt sofort und glaubwürdig entgegengebracht", erklärte Süle, der auch ansonsten ausschließlich lobende Worte für die Schwarz-Gelben fand: "Es gibt emotionaleres Stadion auf der ganzen Welt. Ich kann es gar nicht erwarten, Teil dieses Klubs zu werden."

Ad

Geräuschlos war sein Abschied aus der bayrischen Landeshauptstadt nicht über die Bühne gegangen, Süle hatte laut Trainer Julian Nagelsmann am letzten Spieltag in Wolfsburg freiwillig auf einen Kaderplatz verzichtet.

La Liga Poker um Lewandowski: Barça-Präsident legt Schmerzgrenze fest VOR 4 STUNDEN

Eine Aktion, die von Ehrenpräsident Uli Hoeneß mit deutlichen Worten quittiert wurde. "Das spricht nicht für den Spieler", sagte Hoeneß am Rande der Meisterfeier. Er ergänzte: "Ich fand diese Aktion katastrophal."

Süle widerspricht Nagelsmann

Süle hatte sich im Anschluss in der "Sport Bild" zu den Vorwürfen geäußert – und Nagelsmann widersprochen. "Am vergangenen Donnerstag hat mich Julian Nagelsmann gefragt, ob es für mich in Ordnung sei, wenn ich gegen Wolfsburg nicht im Kader wäre", sagte Süle und schob nach: "Er wollte junge Spieler, die in der kommenden Saison bei Bayern sind, belohnen und den Vortritt lassen."

Niklas Süle im Dress seines neuen Arbeitgebers Fotocredit: Twitter

Dies habe er "hingenommen und akzeptiert, weil ich Verständnis für die Entscheidung hatte." Süle weiter: "Es war also eine Entscheidung des Trainer-Teams, die mich aus nachvollziehbaren Gründen nicht im Kader haben wollten. Am Freitag hieß es dann von einem unserer Co-Trainer, als sich Marcel Sabitzer verletzt hatte, kurz vor der Abfahr, dass ich nun doch mitkönne, wenn ich wollte. Aber es sei auch okay, falls nicht. Das war die Geschichte."

Nagelsmann stellte Süle-Verzicht richtig

Nagelsmann habe schließlich vor der gesamten Mannschaft erklärt, dass Süle nichts falsch gemacht habe. "Alle aus der Mannschaft und aus dem Team drumherum wissen, dass ich sie nie im Stich gelassen hätte", sagte der Nationalspieler.

Süle kam während seiner Zeit bei den Bayern auf insgesamt 171 Pflichtspieleinsätze. Er gewann fünfmal die deutsche Meisterschaft, zweimal den DFB-Pokal sowie die Champions League.

Das könnte Dich auch interessieren: Inter rüstet weiter auf: Ex-Dortmunder Mkhitaryan kommt aus Rom

Erfolgsdruck in Frankfurt? Götze gibt sich gelassen

Bundesliga Bayern-Zeit endgültig vorbei: Ex-Hoffnungsträger Arp verlässt München VOR 19 STUNDEN