Andersen wurde von vielen Anhängern der Liverpooler beschuldigt, die Szene mit Núñez provoziert zu haben.

Auf Instagram schrieb der 26-Jährige: "Ich habe letzte Nacht 300 bis 400 solcher Nachrichten erhalten. Ich verstehe, dass ihr euer Team unterstützt, aber habt Respekt und hört auf, online so hart zu tun."

Zudem forderte Andersen Instagram und die Premier League dazu auf, etwas gegen Hasskommentare im Allgemeinen zu unternehmen.

"Er weiß, dass er in dieser Art und Weise herausgefordert wird. So etwas tun Innenverteidiger nun mal. Darwin weiß, dass er damit seine Teamkollegen im Stich gelassen hat", meinte etwa Klopp. Der Kopfstoß sei "eine klare Rote Karte" gewesen. Van Dijk stellte zudem klar: "Er muss sich auf jeden Fall beherrschen. Er muss sich selbst im Griff haben und er muss wissen, dass solche Dinge passieren können, besonders in der Premier League."

