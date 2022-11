Im immer hitzigen London-Derby brachte Graham Potter, auch aus Verletzungssorgen heraus, drei Neue für die Startelf: Cesar Azpilicueta übernahm die rechte Verteidigerposition in der neu formierten Viererkette, der wiedergenese Jorginho besetzte die Doppelsechs neben Ruben Loftus-Cheek und Pierre-Emerick Aubameyang bildete gegen seine Ex-Club die einzige Spitze.

Bei den Gunners gab es nur eine, positionsgetreue Änderung: Oleksandr Zinchenko vertrat den verletzen Tomiyasu auf der linken Verteidigerposition.

Beide Teams gingen mit reichlich Selbstvertrauen in die Partie – Chelsea hatte in dieser Saison an der Stamford Bridge noch nicht verloren, Arsenal überhaupt erst in drei Pflichtspielen Federn gelassen. Den Gunners war das Selbstbewusstsein der letzten Wochen definitiv anzumerken. Die Gäste pressten früh, wirkten griffig in den Zweikämpfen und agil sowie kreativ im Offensivspiel – es fehlte meist der berühmt berüchtigte letzte Pass.

Chelsea zog sich lange weit zurück, wusste keine Lösungen gegen das kompakte Mittelfeld von Arsenal. Trotz Überlegenheit konnten die Gunners ihre Chancen nicht in Tore ummünzen, Abschlüsse kamen meist nur durch harmlose Fernschüsse zustande. Die erste und einzige gute Gelegenheit hatte dann der seit acht Spielen torlose Gabriel Jesus: Nach scharfer Hereingabe durch Martinelli von der linken Seite verpasste der einlaufende Brasilianer es, die Kugel vom Fünfmeterraum per Kopf über die Linie zu drücken (30.).

Trotz generell hohem Niveaus präsentierten sich beide Teams im Offensivspiel zu unpräzise und uninspiriert, so stand am Ende der ersten Hälfte ein leistungsgerechtes 0:0 auf der Anzeigetafel. Auch in der zweiten Hälfte erwischte Arsenal den besseren Start, schaffte es aber im Gegensatz zu den ersten 45 Minuten besser Chencen zu generieren. Erst vergab Partey leichtfertig per Kopf vor dem besser postierten Martinelli (57.), dann scheiterte Jesus aus spitzem Winkel am herauseilenden Mendy (63.).

Bei der daraus resultierenden Ecke war Chelseas Keeper dann aber machtlos: Nach Sakas Hereingabe an den kurzen Pfosten schlug Havertz ein Luftloch, sodass die Kugel durchrutschte und Gabriel aus kürzester Distanz nur noch den Fuß reinhalten musste – 1:0 (63.).

In der Folge wurden die Hausherren erzwungenermaßen offensiver, wirkten aber weiterhin frustrierend zahnlos – gute Chance ergaben sich keine. Offensiv trat weiterhin nur Arsenal in Erscheinung, wie bei Ödegaards etwas zu hoch angesetztem Schlenzer in der 75. Minute. Auch das offensive Bankpersonal der Blues brachte nicht die verhofften Impulse, weshalb der FC Chelsea auch das dritte London Derby in Folge verliert; und das völlig zurecht.

Nach bislang acht Spielen ohne Niederlage an der Stamford Bridge musste sich der FC Chelsea heute zum ersten Mal einem Team geschlagen geben – und das ausgerechnet im London Derby gegen Arsenal. Das verdeutlicht ein Mal mehr die Probleme der Blues in dieser Saison, nachdem diese Heim-Statistik lange Zeit über eine sehr enttäuschende Saison hinwegtäuschen konnte.

Das fiel auf: Saliba ein Gamechanger

Wie bereits im Vorbericht ausführlich thematisiert, ist der Franzose nach zwei Leihen und davor Null Einsätzen für die Gunners in dieser Saison unabdinglicher Stammspieler und maßgeblicher Faktor für den Erfolg des FC Arsenal aufgrund einer stabilen Defensive. Auch gegen den FC Chelsea zeigte sich Saliba gewohnt zweikampfstark, schnell und clever in der Entscheidungsfindung, wusste in jeder Situation die richtige Lösung zu finden. In der aktuellen Form ist der Innenverteidiger definitiv einer der besten Verteidiger weltweit.

