Jürgen Klopp gestikulierte wild am Spielfeldrand und redete unentwegt auf seine Schützlinge ein - doch es half alles nichts.

Am Ende stand für den FC Liverpool eine peinliche 0:1-Niederlage gegen Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest - vor dem Spiel noch Tabellenletzter - zu Buche. Es war bereits die dritte Ligapleite für die Reds in den bisherigen elf Partien und damit genau eine mehr als in der kompletten Vorsaison.

"Es fühlt sich so unglaublich schlecht an. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, wie wir dieses Spiel verlieren können", zeigte sich Klopp gegenüber "BT Sport" konsterniert und betonte: "Unter normalen Umständen hätten wir das Spiel gewinnen müssen."

Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund spielte damit auf die zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle aufseiten des amtierenden Vizemeisters an.

Liverpool vom Verletzungspech heimgesucht

Mit Darwin Núñez, Diogo Jota, Ibrahima Konaté, Joel Matip, Luis Díaz, Naby Keïta, Arthur Melo und Kapitän Jordan Henderson musste Klopp gleich auf acht Leistungsträger verzichten. Dazu meldete sich der Ex-Münchner Thiago kurzfristig mit einer Ohrenentzündung ab.

"Wir sind mit einer gewissen Konstanz angereist, aber wir hatten sechs Spiele mit einem begrenzten Kader und drei hochintensive Spiele innerhalb einer Woche. So ist es, wir können es nicht ändern, sondern müssen uns durchkämpfen", erklärte Klopp frustriert.

Diogo Jota verpasst die WM in Katar Fotocredit: Getty Images

Klopp poltert nach Pleite: "Das ist mir ein Rätsel"

Ausgerechnet der ehemalige Angreifer von Union Berlin, Taiwo Awoniyi, sorgte mit seinem goldenen Tor (55.) dafür, dass der FC Liverpool in der Tabelle weiter an Boden verliert und die Sorgenfalten auf der Stirn von Klopp weiter zunehmen.

"Warum wir nicht mal in Standardsituationen ein Tor erzielen können, ist mir ein Rätsel. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, in dem eine Mannschaft vier oder fünf klare Torchancen hatte und diese nicht nutzt, ärgerte sich Klopp und ergänzte: "Die Leistung kann ich erklären, das Ergebnis aber nicht, um ehrlich zu sein."

Einen Vorwurf machte der 55-Jährige seinen Spielern jedoch nicht. "Sie wollten es wirklich. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass wir einen echten Kampf geliefert haben. Und das war heute auch nötig. Wir können hier nicht herkommen und erwarten, dass wir 20 Chancen haben. So, wie die verteidigt haben, glaube ich nicht, dass das möglich ist", erklärte er.

Liverpools Meisterträume schon futsch?

Die jüngste Niederlage gegen Nottingham Forest versetzt jener Aufholjagd daher einen empfindlichen Dämpfer. "Forest ist eine großartige Mannschaft, Steve (Cooper; Anm. d. Red.) ist ein fantastischer Trainer, aber wir müssen hier gewinnen - fertig - aber das haben wir nicht", brachte es Klopp auf den Punkt.

In der Tabelle liegen die Reds nun mit einem großen Rückstand von elf Zählern auf Spitzenreiter FC Arsenal, der am Sonntag mit einem Sieg beim FC Southampton (15:00 Uhr) den Vorsprung sogar noch weiter ausbauen kann, lediglich auf Platz sieben. Deutlich zu wenig für die Ansprüche in Liverpool.

Roberto Firmino (FC Liverpool) nach der bitteren Pleite gegen Nottingham Forest Fotocredit: Getty Images

Liverpool: Nächster Stopp Amsterdam

Doch bevor sich die Schützlinge von Klopp in der Liga Wiedergutmachung betreiben können, gilt es, in der Champions League den Einzug in die K.o.-Runde unter Dach und Fach zu bringen. Bereits ein Punktgewinn am Mittwoch bei Ajax Amsterdam (21:00 Uhr im Liveticker) würde für das Erreichen jenes Zwischenziels genügen.

"Das ist wie Urlaub", sagte er in sarkastischem Ton im Hinblick auf die hohe Belastung und fügte abschließend an. "Ich hoffe, dass ein, zwei oder drei Spieler zurückkommen und wir wieder Änderungen vornehmen können."

