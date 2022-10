Ronaldo hatte das gesamte Match auf der Bank verbracht. Nachdem klar war, dass Manchester-Coach Erik ten Hag ihn nicht mehr einwechselt, stapfte der 37-Jährige etwa in der 89. Minute enttäuscht davon

Auch Lineker hatte für diesen Auftritt kein Verständnis: "Wir alle wissen, was für ein großartiger Spieler er war, aber zwei Minuten vor Spielende als Auswechselspieler vom Platz zu gehen?"

Ad

DFB-Pokal Starke Quote: Choupo-Moting sogar besser als Lewandowski VOR 5 STUNDEN

Ronaldo, der in dieser Saison besonders in der Liga oft nur Ersatzspieler war, hatte auch schon im Derby gegen Manchester City (3:6) zuschauen müssen.

Coach ten Hag will Aktion besprechen

Im vorherigen Spiel gegen Newcastle United (0:0) durfte der portugiesische Superstar zum zweiten Mal in dieser Spielzeit in der Liga von Beginn an auflaufen. Auch toretechnisch läuft es für Ronaldo bisher noch nicht nach Wunsch. In zwölf Pflichtspieleinsätzen traf der Superstar, der 2021 als großer Hoffnungsträger zurückgeholt worden war, nur zwei Mal.

Trainer ten Hag stellte nach dem Sieg auf Nachfrage zudem klar, dass er sich auf die Mannschaft auf dem Platz konzentrieren wolle und das Thema erst am nächsten Tag ansprechen werde.

Das könnte Dich auch interessieren: Brisanter Bericht: Spieler-Aufstand gegen Xavi bei Barcelona?

Nani zu Ronaldos Tunnel-Flucht: "Vielleicht musste er aufs Klo"

Bundesliga Can reagiert auf Hummels-Kritik: "Bespreche das lieber intern" VOR 5 STUNDEN