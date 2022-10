FC Chelsea - Manchester United: Späte Tore bei Topspiel in London - Casemiro rettet Punkt für Red Devils

Der FC Chelsea und Manchester United haben sich im Top-Duell der Premier League mit einem Remis getrennt - nach späten Toren in London: An der Stamford Bridge konterte ManU ohne den suspendierten Superstar Cristiano Ronaldo einen späten Foulelfmeter mit einem Tor in der Nachspielzeit und sicherte sich noch ein 1:1 (0:0).Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz kam bei Chelsea nicht zum Einsatz.