Brentfords Torjäger Ivan Toney sorgte in der achten Minute der Nachspielzeit für die Entscheidung. Der Engländer, der am Donnerstag vergeblich auf eine WM-Nominierung gehofft hatte, hatte die Gäste vor der Pause (16.) auch in Führung geschossen. Englands WM-Fahrer Phil Foden (45.+1) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich.

City überwintert mit 32 Punkten auf Rang zwei. Tabellenführer Arsenal (34) kann am Abend im Auswärtsspiel bei den Wolverhampton Wanderers (20:45 Uhr) den Vorsprung auf fünf Zähler ausbauen.

Ad

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Von Southgate nicht nominiert: Fluglinie spottet über Sancho

Bundesliga Umstrittener Sponsor: Bayern lässt Verlängerung mit Qatar Airways offen VOR 3 STUNDEN

(SID)

Senegal hofft auf Superstar: Darum fährt Mané trotz Verletzung zur WM

Bundesliga Bis 2026: Bayern bindet Verteidiger langfristig VOR 3 STUNDEN