Zahlreiche Fußball-Fans äußerten Kritik. Ein User schrieb: "Ich denke, Ryanair sollte seinen Ansatz in Bezug auf soziale Medien überdenken. Dieser junge Mann wurde vor nur 16 Monaten nach dem EM-Finale auf dieser Plattform rassistisch beschimpft. Und jetzt verhöhnen sie ihn öffentlich, nachdem er den Höhepunkt für jeden Fußballer verpasst hat - eine Schande!"

Ein Anhänger meinte zudem: "Ich bin Arsenal-Fan, aber das ist absolut peinlich. Hört auf, euch über jemanden lustig zu machen, der nicht in der Lage ist, seinen Träumen nachzugehen."

"Ich beglückwünsche das Social-Media-Team von Ryanair, eure Beiträge sind brillant. Aber das geht völlig an der Sache vorbei. Der Mann hat sein ganzes Herzblut in seine Karriere gesteckt, und ihr findet es lustig, ihn zu verspotten und zu treten, wenn er am Boden liegt? Macht es besser!", lautete ein weiterer Kommentar.

Auch Profi-Fußballer Ravel Morrison von D.C. United fand den Tweet überhaupt nicht lustig. "Das ist nicht cool!", stellte der ehemalige Spieler von West Ham United und Lazio Rom klar.

Auch Lewandowski von Ryanair veräppelt

Die Nicht-Nominierung von Sancho kommt allerdings nicht vollkommen überraschend. Das letzte seiner 23 Länderspiele für die Three Lions bestritt der Ex-Dortmunder im Oktober 2021 gegen Andorra (5:0). Seither verzichtete Southgate auf Sancho, der zuletzt auch bei Manchester United seiner Form hinterherlief. In den letzten beiden Spielen der Red Devils fehlte der 22-Jährige zudem krankheitsbedingt.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass Ryanair mit derartigen Tweets Schlagzeilen macht. Zuletzt gab es bereits Sticheleien gegen Barça-Stürmer Robert Lewandowski

