Entgegen aktueller Transfergerüchte will Juventus Turin seinen Sturm-Star Cristiano Ronaldo nicht verkaufen. Der "Gazzetta dello Sport" zufolge soll Cheftrainer Andrea Pirlo dem Portugiesen dies in einem persönlichen Gespräch versichert haben. Um dem Shooting-Star einen Verbleib bei den Bianconeri schmackhaft zu machen. Zuletzt hatte gab es neue Gerüchte aus England.

Erst vor wenigen Tagen dementierte die Ronaldo-Entourage die Spekulationen um einen vorzeitigen CR7-Abgang vom italienischen Serienmeister.

Wie die italienische Sportzeitung berichtet, soll nun auch der neue Cheftrainer Andrea Pirlo dem Sturm-Star in einem Gespräch erklärt haben, dass man ihn bei Juve als unverkäuflich erachte.

Pirlo soll demnach Kontakt zum fünffachen Weltfußballer aufgenommen haben, um sich und seine Pläne als Trainer vorzustellen. Dabei soll er verkündet haben, dass er die Offensive mit einem Stürmer verstärken wolle, der künftig gemeinsam mit Ronaldo auf Torjagd gehen soll. Im Gespräch dafür: Zwei Stars des FC Barcelona.

Juventus Turin: Suarez oder Griezmann mit CR7 im Sturm?

So schreibt die "Corriere dello Sport", dass Sportdirektor Fabio Paratici nach dem Abgang von Gonzalo Higuaín ein Angebot für Luis Suárez einreichen könnte. Im Zuge des aktuell geplanten Umbruchs bei Barça darf der Uruguayer die Katalanen verlassen. Darüber hinaus wird auch über Antoine Griezmann als möglichen Neuzugang spekuliert.

Es sieht also nicht so aus, als würde der Portugiese die "Alte Dame" in naher Zukunft verlassen wollen.

Zuletzt waren Gerüchte aufgekommen, dass das vor der Übernahme durch malaysische Investoren stehende Newcastle United mit einer Verpflichtung des fünfmaligen Weltfußballers liebäugle.

Beim italienischen Meister steht Ronaldo noch bis 2022 unter Vertrag. In der vergangenen Spielzeit war er mit 31 Treffern in 33 Ligaspielen ein entscheidener Faktor für den neunten Scudetto in Folge.

