Auch mit 42 Jahren will Torwart-Legende Gianluigi Buffon weitermachen. Der Keeper von Juventus Turin hat Verhandlungen über eine Verlängerung seines bis Juni laufenden Vertrags um ein weiteres Jahr begonnen, berichtete die "Gazzetta dello Sport". Dabei sollte Buffon weiterhin 1,5 Millionen Euro pro Saison verdienen. Der Torhüter steht mit einem Jahr Unterbrechung seit 2001 bei Juve unter Vertrag.

In Turin kam Buffon vor dem Meisterschaftsstopp wegen der Corona-Pandemie als zweiter Torwart hinter Wojciech Szczesny immer wieder zum Einsatz. Der Weltmeister von 2006 hat in seiner Karriere 647 Spiele in der Serie A bestritten, genauso viele wie AC Mailands Vereinsikone Paolo Maldini.

