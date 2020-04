Der Vertragspoker zwischen Manuel Neuer und dem FC Bayern München beschäftigt die Sportwelt seit Wochen. Das Verhältnis zwischen dem Top-Torwart und dem deutschen Rekordmeister galt zuletzt als angespannt, doch jetzt scheinen sich die beiden Parteien wieder angenähert zu haben. Laut "Sport Bild" könnte es nun aber doch zu einer Vertragsverlängerung des FCB mit dem Nationalkeeper kommen.

Eine Einigung zwischen Manuel Neuer und dem FC Bayern München wurde zwar noch nicht erzielt, doch dem Bericht zufolge ist die Vertragsverlängerung von Neuer "wieder sehr wahrscheinlich".

Die Bayern-Bosse wollen das Vertragsangebot zwar finanziell nicht nachbessern, doch beide Seiten würden Verständnis füreinander zeigen und wollen demnach eine Einigung über eine weitere Zusammenarbeit erzielen. Neuer fordere vor allem mehr Wertschätzung von seinem Arbeitgeber und soll diese nun auch bekommen.

Zuletzt zeigte sich der Kapitän verärgert über seinen Verein, da Details über aktuell laufende Vertragsgespräche an die Öffentlichkeit getragen wurden. Neuer hatte in der "Bild am Sonntag" erklärt: "Nie ist etwas nach außen gedrungen. Jetzt aber stehen ständig Details aus den aktuellen Gesprächen in den Medien, die oft nicht einmal stimmen."

In dem Interview kritisierte der Stammkeeper außerdem mangelnde Wertschätzung. Dass er dafür die Bayern-Bosse verantwortlich machte, kam offenbar nicht gut an. Der deutsche Rekordmeister wurde zwar am Samstag über die Aussagen von Neuer informiert, die am Sonntag in der Zeitung erscheinen würden, hatte allerdings keine Möglichkeit mehr, Einfluss auf den Inhalt zu nehmen.

FC Bayern lässt Neuer ohne Strafe davonkommen

Doch nach Informationen des Sportblattes soll Neuer für das Interview aber nicht bestraft werden. Dies soll ein erster Beweis für mehr Wertschätzung sein. Denn in der Vergangenheit hatte der deutsche Rekordmeister seine Spieler für kritische Interviews, die ohne Absprache geführt wurden, oftmals bestraft oder öffentlich gerügt.

Der Klub würde es als positiv empfinden, dass Neuer nun mehr Flexibilität bei der Vertragsgestaltung signalisiere und er gerne bei den Münchnern bleiben würde, hieß es weiter.

Der 34-Jährige ist seit 2011 beim FCB, sein Vertrag läuft noch bis 2021. Die Gespräche über eine Verlängerung waren durch Neuers Forderungen, der einen Fünfjahresvertrag sowie ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro verlangen soll, ins Stocken geraten.

Thomas Müller ist trotz der stockenden Verhandlungen zuversichtlich, dass es zu einer Einigung kommt: "Beide Parteien haben noch über ein Jahr Zeit, sich anzunähern und sich zu einigen. Mein Wunsch wäre es, dass diese Verlängerung am Ende gelingt."

Dass Neuer die Dinge, die ihn stören, publik gemacht hat, scheint nun die Verhandlungen wieder in Schwung zu bringen.

