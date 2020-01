Noch ist unklar, ob diese durch einen Schuss oder einen Sturz infolge des Angriffs verursacht wurde. Kovacevic ist 59-mal für Jugoslawien sowie Serbien und Montenegro aufgelaufen, der Stürmer hat an der WM 1998 und der EM 2000 teilgenommen. 2009 beendete Kovacevic seine Karriere bei Olympiakos Piräus, zuvor spielte er unter anderem auch für Real Socieded San Sebastián in Spanien sowie in Italien für Lazio Rom.

(SID)