Nach dem Hinspiel-Erfolg im Champions-League-Halbfinale in besagtem Jahr, das Inter Mailand mit 3:1 gegen den FC Barcelona gewonnen hatte, war Balotelli trotz des Sieges äußerst angefressen. Da das "Enfant terrible" 75 Minuten von der Bank aus zusehen musste, schmiss der damals 19-Jährige sein Trikot nach dem Abpfiff frustriert auf den Boden.

Daraufhin setzte es einen Hieb von Mitspieler und Nationalmannschaftskollege Materazzi. "Ich liebe Mario, aber an dem Tag hat er es echt verdient. Er hätte das nicht tun sollen", rechtfertigte sich der Weltmeister von 2006 für diese Aktion.

Materazzi schon vor der Partie angefressen

Doch der Frust hatte sich offenbar schon im Vorfeld der Partie angestaut. "Sein Shirt auf den Rasen zu werfen, war noch nicht einmal das Schlimmste. Vor dem Spiel hat er uns im Bus gesagt, dass er absichtlich schlecht spielen wird – also versprach ich, ihm das heimzuzahlen", berichtete der 41-fache Nationalspieler weiter:

" Als er eingewechselt wurde, hat er aus dem Mittelfeld geschossen, anstatt einen Konter zu starten. Diego Milito wollte ihn umbringen. "

In der darauffolgenden Woche schickte der immer noch angefressene Materazzi den jungen Balotelli im Training mit einem Tackling "frühzeitig zurück in die Kabine". Zuvor hatte er Trainer José Mourinho explizit gebeten, "er solle mich in den Trainingsspielen gegen Balotelli aufstellen".

Dem Erfolg der Mannschaft schadete diese Geschichte jedoch nicht. Die Mailänder ließen in dieser Spielzeit den Triple-Traum aus Meisterschaft, Pokal- und Champions-League-Sieg wahr werden.

