Buzz

Auch der ehemalige Everton-Torwart Joel Robles, der gemeinsam mit Lukaku bei dem Premier-League-Klub spielte, fragte: "Bett für sieben Personen?"

Andere User schrieben, dass sein Bett größer als ihr gesamtes Haus sei.

Sportlich gesehen befindet sich Lukaku in einer guten Form. In der Serie A traf der Belgier bereits 14 Mal, genauso oft wie Cristiano Ronaldo. Inter Mailand liegt aktuell mit zwei Punkten Rückstand auf Juventus Turin in der italienischen Liga auf Rang zwei.

