Bei Inter Mailand fungiert Arturo Vidal nur noch als Ergänzungsspieler.

Unter Trainer Simone Inzaghi ist der mittlerweile 34-jährige Chilene daher nicht mehr glücklich, wie "La Tercera" berichtet.

Die chilenische Zeitung schreibt, dass der Ex-Münchner im Sommer einen Wechsel in die Premier League anstrebe.

Tottenham-Coach Antonio Conte habe demnach sogar schon Kontakt zu seinem ehemaligen Schützling aufgenommen. Beide hatten schon bei Juventus und Inter erfolgreich zusammengearbeitet.

Inter: Wegen einer Klausel in der Zwickmühle

In 16 Partien für die Nerazzurri kam Vidal 14-mal von der Bank - zu wenig für den Mittelfeldmann.

Das Problem für Inter: Vidal soll über eine Klausel verfügen, mit der er seinen Vertrag in der Modestadt um ein Jahr verlängern würde. Sollte der italienische Meister eine Vertragsverlängerung ablehnen, müsste der finanziell angeschlagene Klub eine Entschädigungszahlung in Höhe von 4,6 Millionen Euro an den 34-Jährigen zahlen. Sollte er verlängern, würde eine Prämie von rund 2,3 Millionen Euro fällig.

Inter dürfte daher bemüht sein, den Chilenen davon zu überzeugen, freiwillig nicht zu verlängern.

Neben Tottenham gibt es offenbar noch andere Optionen: Laut der "Sport Bild" ist auch Olympique Marseille und Galatasaray Istanbul am Chilenen interessiert.

