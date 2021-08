Dumfries, der am Donnerstagabend in Mailand zu den Medizin-Checks eingetroffen war, soll 12,5 Millionen Euro plus 2,5 Millionen Euro Boni kassieren, berichtete die Gazzetta dello Sport.

Der 25-Jährige wird den zu Paris St. Germain gewechselten Ex-Bundesligaprofi Achraf Hakimi bei Inter ersetzen.

Neben Hakimi musste Inter Mailand mit Romelu Lukaku schon einen weiteren Schlüsselspieler zum FC Chelsea ziehen lassen.

Gut möglich also, dass der Transfer von Dumfries die Abgänge in der Zukunft ein wenig erträglicher machen könnte.

