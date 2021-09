Ein Vertrag für die laufende Saison steht dabei im Raum.

Der Oldie ist nach dem Ende seines Vertrages bei der AC Florenz derzeit vereinslos, Ribéry möchte in der Serie A bleiben. Salernitana schaffte durch seinen zweiten Platz in der abgelaufenen Serie-B-Saison den Aufstieg in die Eliteklasse.

Das könnte Dich auch interessieren: Wieder kein Sieg: Frankreich lässt in der Ukraine Punkte liegen

WM-Qualifikation Haaland führt Norwegen zum Sieg - Niederlande siegt gegen Montenegro VOR 15 STUNDEN

(SID)

Boateng-Rückkehr zum DFB? Das sagt Bundestrainer Flick

WM-Qualifikation Pohjanpalo schießt Finnland zum ersten Sieg in der WM-Qualifikation VOR 18 STUNDEN