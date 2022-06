Balotelli nahm am Dienstagabend an den Feierlichkeiten für den Serie-A-Aufsteiger in Monza teil. Der 31-Jährige steht derzeit beim türkischen Mittelklasse-Team Adana Demirspor unter Vertrag.

Berlusconi bestätigte die Gespräche mit Balotelli. "Balotelli sagt, er würde schon morgen gern bei uns spielen, doch morgen spielen wir nicht", scherzte der Unternehmer, der Monza 2018 erworben hatte.

2020 war der Verein nach 19 Jahren wieder in die Serie B aufgestiegen. Monza verpflichtete 2020 unter anderem Kevin-Prince Boateng (jetzt Hertha BSC) und Balotelli, beide blieben nur eine Saison. In dieser Spielzeit setzte Monza nun vermehrt auf erfahrene Zweitligaspieler.

Balotelli erzielte für die italienische Nationalmannschaft in 36 Länderspielen 14 Treffer. Bekannt wurde er vor allem durch seinen Doppelpack beim 2:1-Sieg der Italiener gegen Deutschland im EM-Halbfinale 2012. Auf Vereinsebene war Balotelli unter anderem für Manchester City, den FC Liverpool, AC und Inter Mailand aktiv.

(SID)

