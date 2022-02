"Ich möchte wissen, warum ihr euch seit zwei Jahren gegen die großen Gegner kleinmacht", soll der 59-jährige laut "Corriere dello Sport" nach dem Spiel in der Mannschaftskabine geätzt haben.

"Wenn man sich kleinmacht, behandeln einen auch die Schiedsrichter wie einen kleinen Klub. Inter ist eine Super-Mannschaft, und anstatt daraus die richtige Motivation zu ziehen, habt ihr euch in die Hosen geschissen. Das schlimmste, was einem Mann fehlen kann, sind die Eier", kritisiert er weiter.

Bei so viel Respekt vor einem Gegner könne sein Team auch "ab sofort in der Serie C (3. italienische Liga; Anm. d. Red.)" spielen, wird der 59-Jährige zitiert: "Da findet ihr keine Mannschaften mit Champions, Top-Stadien und den Druck des großen Fußballs. Ihr habt keine Eier, die schlimmste Sache für einen Mann!"

Mourinho: Enttäuschende Bilanz als Roma-Trainer

Die Bilanz von Mourinho als Roma-Trainer fällt bislang ernüchternd aus. Enttäuschende Auftritte in der Europa Conference League, in der Serie A liegt man nur auf Platz sieben und hat bereits sechs Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz. Das Pokal-Aus gegen Inter lässt den Druck auf den ehemaligen Top-Trainer, der im vergangenen Sommer einen bis 2024 datierten Langfristvertrag unterzeichnet hatte, nun automatisch wachsen.

Am Sonntag gastiert die Roma bei Sassuolo. Es bleibt abzuwarten, ob Mourinhos Ansage an seine Spieler gefruchtet hat.

