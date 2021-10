Beim Spiel der AS Roma in Cagliari blieb Trainer José Mourinho der Zugang zu seiner Mannschaft also verwährt.

So setzte sich der exzentrische Portugiese kurzerhand vors Stadion und genoss dort sein Abendessen.

Vorrausgegangen war eine Spielsperre, die Mourinho drei Tage vorher im Spiel gegen Neapel (0:0) bekommen hatte. Diese musste er nun in Cagliari absitzen und durfte nach dem Spiel nicht in die Kabine zu seinen Spielern.

Gemütlich und mit einer Essenstüte und einer Cola-Dose und ganz alleine saß "The Special One" nach dem 2:1-Sieg seiner Mannschaft auf einer Treppe vor der Sardegna-Arena. Im Stadion war Mourinho an diesem Abend, zu seinen Spielern in der Kabine durfte sich der Portugiese aber nach dem Spiel nicht begeben.

"Spiel vorbei, drei Punkte, gutes Essen", schrieb Mourinho trocken dazu.

Mourinho coacht aus jeder Lebenslage

Beim Spiel gegen Neapel sorgte Mourinho auch schon für kuriose Bilder. Ein Video zeigte den Portugiesen, wie er hinter einer Plakatwand auf der Tribüne stand und wild gestikulierend versuchte, seine Mannschaft weiter zu coachen.

Das Video veröffentlichte Mourinho auf Instagram und schrieb dazu: "Wenn du kein Ticket hast und verzweifelt versuchst, ein tolles Fußballspiel zu schauen."

Das Heimspiel gegen AC Mailand am kommenden Sonntag darf der 58-Jährige dann wieder bei seiner Mannschaft auf der Trainerbank erleben.

