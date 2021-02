In einer ausgeglichenen Partie mit Chancen auf beiden Seiten behielt am Ende Fenerbahce Istanbul durch den goldenen Treffer von Dimitrios Pelkas (76.) die Oberhand. In der Schlussphase hatte Trabzonspor aber noch die große Chance auf den Ausgleich. Doch Djnaniny setzte einen Kopfball nach einer Ecke an den linken Pfosten (84.).