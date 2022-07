In der vergangenen Süper-Lig-Rückrunde hatte er mit fünf Treffern und drei Vorlagen überzeugt.

Mor wechselte 2016 für knapp zehn Millionen Euro aus Dänemark zu Borussia Dortmund, kam wettbewerbsübergreifend in 19 Einsätzen für die Schwarz-Gelben aber nur auf drei Torbeteiligungen.

Ad

Nach nur einem Jahr verließ er den BVB und heuerte bei Celta Vigo an.

Fußball Rangers-Legende gestorben: Andy Goram erliegt Krebsleiden VOR 2 STUNDEN

In den vergangenen Jahren wurde er an Olympiakos Piräus sowie Fenerbahce-Stadtrivale Galatasaray und schließlich an Karagümrük verliehen.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Fehlender Respekt: Süle tritt gegen Bayern nach

Voller Fokus auf Frankfurt: WM für Götze (noch) kein Thema

Serie A Inter rüstet weiter auf: Ex-Dortmunder Mkhitaryan kommt aus Rom VOR 6 STUNDEN