Yeray Alvarez (77.) und der elf Minuten zuvor eingewechselte Nico Williams (81.) drehten die Partie mit einem späten Doppelschlag. Zuvor hatte Bilbao-Keeper Unai Simon Atlético unfreiwillig in Führung gebracht (62.): Ein von Joao Felix geköpfter Ball sprang zunächst an den Pfosten und kullerte dann vom Rücken des am Boden liegenden spanischen Nationaltorhüters über die Linie.

In der Nachspielzeit sah Atléticos Jose Maria Gimenez wegen eines groben Foulspiels Rot.

Nach 2020 wird zum zweiten Mal im 5000 Kilometer entfernten Saudi-Arabien der spanische Supercup-Sieger gesucht wird, vor allem aus finanziellen Beweggründen. Für das Turnier zahlt der Wüstenstaat rund 40 Millionen Euro an den spanischen Fußball-Verband RFEF.

