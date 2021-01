Teammanager Jürgen Klopp ist mit dem englischen Fußballmeister FC Liverpool beim Erzrivalen Manchester United aus dem FA Cup ausgeschieden und schlittert immer mehr in eine Krise. Die Reds unterlagen in der vierten Runde des Traditionswettbewerbs im Old Trafford 2:3 (1:1) und mussten damit erneut einen Rückschlag hinnehmen.