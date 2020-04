Thomas Müller, Lisa Müller und Pferd "Stand By Me"

So unorthodox die Spielweise von Thomas Müller ist, so unorthodox trainiert der Bayern-Star mitunter auch. Das beweist ein Video, dass seine Ehefrau Lisa auf "Instagram" gepostet hat. Die Dressurreiterin bat den Fußball-Profi zur gemeinsamen Übungseinheit in die Reithalle, wo der 30-Jährige das Training ohne Ball spielend auf ein ganz neues Niveau hob.

"Ich denke das Pferd macht das eleganter, nächstes mal etwas höhere Hindernisse", schrieb Lisa Müller zum Video auf "Instagram".

Dennoch muss man Thomas Müller neidlos zugutehalten, dass er alle Hindernisse nahm, nicht bockte und zumindest um Eleganz bemüht war.

Ehefrau Lisa machte sich in den vergangenen Jahren als Dressurreiterin einen Namen in Deutschland. Am 16. November 2019 triumphierte sie auf ihrem Pferd "Stand By Me" bei den Stuttgart German Masters, ihr erster Sieg bei einer internationalen Prüfung.

Völlig unklar ist derweil, wie die Pferde-Karriere des Thomas Müller weitergeht. Ob er wohl umsattelt?

