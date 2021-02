Den Führungstreffer für Basaksehir erzielte Junior Fernandes (42.). Mauricio Lemos sah nach einem Foul die Rote Karte (45.+1), in Unterzahl gelang Enner Valencia der Ausgleich (72.). Fredrik Gulbrandsen sorgte für die Entscheidung (96.).

Erst am Samstag hatte Rio-Weltmeister Özil mit Fener nach dem 0:1 gegen Galatasaray Istanbul in der Liga die Tabellenführung an den Lokalkonkurrenten verloren.