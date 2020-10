"Im Laufe des letzten Spiels ( 3:3 im Testspiel gegen die Türkei ; Anm. d. Red.) haben wir uns nicht mehr so angeboten und viele Bälle verloren. Da müssen wir die Organisation behalten", hatte Löw am "ARD"-Mikrofon gefordert.

Besonders im Spielaufbau taten sich die Gäste im ersten Durchgang gegen die gut gestaffelte ukrainische Defensive schwer. Immer wieder verschleppten Toni Kroos, Joshua Kimmich und Co. das Tempo und konnte so kaum Zug zum gegnerischen Tor entwickeln.

Mit der Führung im Rücken gewann die deutsche Nationalmannschaft merklich an Sicherheit und belohnte sich kurz nach der Pause mit dem zweiten Treffer durch Leon Goretzka (49.). So war es letztlich einzig der mangelnden Chancenverwertung und einem individuellen Fehler von Niklas Süle geschuldet, der zum Anschlusstreffer per Foulelfmeter durch Ruslan Malinovskiy führte (77.), dass die Partie in Kiew überhaupt noch einmal spannend wurde.