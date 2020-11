Am Samstag war bereits Norwegens Vize-Kapitän Omar Elabdellaoui im Kreise des Nationalteams positiv auf Corona getestet worden, was anschließend für große Aufregung gesorgt hatte. So wurde das Team um BVB-Superstar Erling Haaland in der Folge von der norwegischen Regierung unter Quarantäne gestellt, das Nations-League-Spiel der Skandinavier in Rumänien musste abgesagt werden. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) wertete die Partie mit einem 3:0-Sieg für die Gastgeber. Zur darauffolgenden Partie in Österreich (1:1) trat Norwegen nur mit einem Rumpfkader an.