Zwei Punkte aus den letzten fünf Spielen und ein Torverhältnis von 1:7, garniert mit einer 0:4-Packung im Nations-League-Heimspiel gegen Ungarn - bei der englischen Nationalmannschaft läuft seit Juni recht wenig zusammen.

Die Boulevardzeitung "The Sun" gab Southgate nach dem 0:1 in Italien und dem dadurch nicht mehr abzuwendenden Abstieg in die Nations League B eine Fünf-Punkte-Mängelliste mit auf den Weg, die er gefälligst abzuarbeiten habe. Andernfalls erlebe England bei der WM eine Blamage höchster Güte.

"Wenn sich nicht schleunigst sehr viel ändert, wird England die größte Lachnummer der WM", prophezeit das Blatt.

Nehmt Bellingham die Fesseln ab!

Traditionell wird in den Medien auf der Insel alles und jeder infrage gestellt, wenn die Nationalmannschaft nicht funktioniert. Auffällig ist, dass einer derzeit von jeglicher Kritik ausgenommen wird: Jude Bellingham. Im Gegenteil: Der 19-jährige Mittelfeldspieler trägt die Hoffnungen einer ganzen Nation.

Auch Bellingham konnte gegen Italien nicht überzeugen, was für die "Sun" aber an Southgates taktischem Korsett lag, in das er Bellingham gepresst hatte. "Er war im Mittelfeld gefesselt. Nehmt Jude die Fesseln ab! Er muss mehr Freiheiten bekommen, um angreifen und dem Spiel seinen Stempel aufdrücken zu können", war in der "Sun" zu lesen.

Joe Cole, der 56 Mal für England spielte, sprach sich bei "Channel 4" für eine Stammplatzgarantie für Bellingham bei der WM aus: "Er ist genau das, was England auf der Position im zentralen Mittelfeld neben Declan Rice braucht. Er hat viel Power und kann sehr gut mit dem Ball umgehen. Ich mag die Art und Weise, wie er seine Pässe spielt. Es stört ihn auch nicht, wenn er dabei von vielen Gegenspielern umgeben ist. Er findet meistens eine Lösung."

Bellingham eines der größten Talente im Weltfußball

Bellinghams großes Plus im Vergleich zu seinen Konkurrenten ist laut Cole das Umschaltspiel. "Wenn er den Ball bekommt, sucht er immer den Weg nach vorne. Er spielt die richtigen Pässe zum richtigen Zeitpunkt. Wenn wir mit Grealish, Mount und Kane im letzten Drittel spielen, brauchen wir jemanden, der mutig ist und ihnen den Ball gibt. Bellingham sieht so aus, als könnte er diese Lücke für uns füllen." Für Cole ist Bellingham "eines der größten Talente im Weltfußball. Ich liebe ihn!"

Bellingham ist auch in der Nationalmannschaft auf einem sehr guten Weg, ein Schlüsselspieler zu werden. Diesen Status hat er sich im Verein schon erarbeitet. Bellingham stand in dieser Saison in allen zehn Pflichtspielen von Borussia Dortmund von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz.

BVB-Trainer Edin Terzic schleuderte ihn in der Saisonvorbereitung in der Team-Hierarchie nach oben und machte Bellingham zum Junior-Kapitän. Nur das Wort von Marco Reus und Mats Hummels hat in der Kabine mehr Gewicht.

Die Binde sollte Bellingham in seiner rasanten Entwicklung zusätzlich kitzeln. "Ich weiß, dass Jude die Rolle mit Stolz erfüllt. Wir möchten nicht nur, dass er gut Fußball spielt. Sondern auch, dass er diese Mannschaft führt und lenkt", begründete Terzic bei den "Ruhr Nachrichten" seine Maßnahme.

Bellingham kommt dem Wunsch seines Trainers nach. Er scheut sich nicht, Mitspieler gerade in engen Spielen gestenreich und wortgewaltig zu pushen.

Jude Bellingham beim BVB: Führungsspieler mit 19 Jahren Fotocredit: Getty Images

Rice und Bellingham - das passt

Beim BVB zieht Bellingham im 4-2-3-1 die Fäden im zentralen Mittelfeld, Terzic gewährt ihm dabei viele Freiheiten. In der Nationalmannschaft muss er sich anpassen, auch je nachdem, ob Southgate mit Dreier- oder Viererkette spielen lässt. Obwohl er - mit Ausnahme des Nations-League-Spiels gegen Deutschland im Juni - regelmäßig in der Startelf steht und meistens auch durchspielt, kann sich Bellingham noch nicht so entfalten, wie im Verein. Stichwort Fesseln.

Declan Rice, Nummer eins im zentralen Mittelfeld der Engländer, zeigte sich im Gespräch mit "Talk Sport" dennoch hellauf begeistert von Bellingham. "Wenn ich mit Jude zusammengespielt habe, habe ich es geliebt. Er ist energiegeladen, hat Selbstvertrauen und keine Angst. Er ist erst 19 Jahre alt - wenn er 22, 23 Jahre alt ist, wird er unglaublich sein", sagte der Profi von West Ham United.

Rice ist bereit, Bellingham auf dem Platz bedingungslos zu helfen: "Wenn du den Ball verlierst, mach dir nichts draus. Genieße es einfach, ich werde da sein, um für dich zu verteidigen."

Im letzten ernsthaften Test vor der WM in Katar trifft England am Montag in Wembley auf die DFB-Elf (20.45 Uhr im Liveticker) . Aller Voraussicht nach dürfen Bellingham und Rice wieder von Beginn an ran. Es wird erwartet, dass Southgate die Mannschaft aufs Feld schicken wird, die für England am 21. November gegen Iran auch in die WM startet.

Dann wird sich zeigen, ob sich Southgate der Mängelliste der "Sun" gewidmet und Bellingham von den Fesseln befreit hat.

