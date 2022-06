Nations League Übertragung: Deutschland - Italien aus Mönchengladbach live im TV, Stream und Ticker

Die deutsche Nationalmannschaft misst sich am Dienstag um 20:45 Uhr in der Nations League im Länderspiel-Klassiker mit Italien. Nach den drei 1:1-Unentschieden in den jeweiligen Hinspielen peilt die Mannschaft von Hansi Flick in Mönchengladbach den ersten Sieg an. In der Gruppe 3 der Liga A trifft Deutschland neben Europameister Italien noch auf den EM-Zweiten England sowie auf Ungarn.