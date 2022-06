Aufgrund rassistischer Beleidigungen in der Vergangenheit wurde der ungarische Verband von der UEFA zu drei Geisterspielen verdonnert, ein Schlupfloch in den Regularien erlaubte es allerdings vielen Kindern und ihren Begleitpersonen, die Begegnung im Stadion zu verfolgen.

So kamen am Samstag immerhin 30.000 Zuschauer in die Puskas Arena von Budapest zum Nations-League-Spiel zwischen Ungarn und England (1:0) , die meisten waren Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren.