In seiner zweiten Saison bei den Berlinern sei er "nicht mehr so zufrieden" gewesen und nannte ebenfalls die häufigen Auswechslungen als Streitpunkt: "Als Sportler will man von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz stehen, da bin ich natürlich auch noch ehrgeizig. Und da habe ich einige Sache nicht so verstanden. Ich bin dann ja auch einer, der dann in die Konfrontation geht. Es ist aber jetzt nicht so, dass das Verhältnis jetzt zerbrochen oder komplett schlecht war."

Ad

Für Fischer handelt es sich dabei hingegen um das Tagesgeschäft in der Bundesliga. Er habe nicht "den Auftrag, Wünsche zu erfüllen. Das muss man auch akzeptieren und gehört dazu."

Ligue 1 Handgreiflichkeiten gegen Kollegen? Bosz erklärt Boateng-Ausbootung VOR 2 STUNDEN

Barcelona-Trainer Xavi über Altstar Alves: "Fühle mich schlecht"

2. Bundesliga Vertrag verlängert: Baumann bleibt bei Werder Geschäftsführer VOR 5 STUNDEN