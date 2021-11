Die Vorbereitung auf den Jahresabschluss der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist durch einen Corona-Fall gestört worden.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sagte das für Dienstagvormittag geplante Teamtraining kurzfristig ab, stattdessen wurde eine individuelle Einheit im Hotel angesetzt.

"Der positiv auf COVID-19 getestete Nationalspieler, der vollständig geimpft und aktuell symptomfrei ist, wurde umgehend isoliert", schrieb der DFB in einer Mitteilung. Bei dem Spieler handelt es sich um Niklas Süle (FC Bayern München).

Neben ihm müssen auf Anweisung des Gesundheitsamts Serge Gnabry, Jamal Musiala, Joshua Kimmich (alle FC Bayern) und Karim Adeyemi (RB Salzburg), die trotz negativen Tests im Rahmen der Kontaktverfolgung als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft wurden, zunächst im Quartier des DFB-Teams in Quarantäne.

Corona-Fall wirbelt Planung der DFB-Elf durcheinander

Betroffene Spieler müssen abreisen

Sie müssen wie Süle im weiteren Verlauf abreisen. "Die Spieler werden einzeln nach Hause gefahren. Das ist eine Voraussetzung", sagte Bierhoff.

"Zuständig ist das Gesundheitsamt des Wohnortes, in diesem Fall München Land - dieses befasst sich dann mit der Kontaktanalyse", erklärte der DFB-Arzt Prof. Dr. Tim Meyer. Auf Basis dieser Analyse wurde entschieden, "wer in Quarantäne geht und wer nicht. In diesem Fall wurden vier weitere Spieler in Quarantäne geschickt, vier andere Spieler durften hierbleiben und werden in den kommenden Tagen weiterhin getestet."

Inwieweit die Quarantäne mit dem Impfstatus der betroffenen Spieler zusammenhängt, wollte der DFB-Arzt nicht kommentieren.

Vier Spieler werden weiter getestet

Laut Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, war Süle mit insgesamt acht Spielern mit dem Flugzeug nach Wolfsburg gereist.

Bei den vier weiteren Nationalspieler, die mit Süle flogen, aber nun nicht abreisen müssen, handelt es sich offensichtlich um die weiteren Bayern-Spieler Manuel Neuer, Leon Goretzka, Thomas Müller und Leroy Sané.

Deutschland in Wolfsburg gegen Liechtenstein

"Diese Nachricht ist so kurz vor den abschließenden beiden Spielen in der WM-Qualifikation sehr bitter - für das Trainerteam wie für die gesamte Mannschaft. Aber die Gesundheit geht selbstverständlich vor", sagte Bierhoff. Er "wünsche dem positiv getesteten Spieler schnelle Genesung und dass er weiterhin symptomfrei bleibt".

"Die Zahl der Corona-Infektionen ist zuletzt bundesweit wieder stark gestiegen. Deshalb setzen wir während der letzten Länderspielmaßnahme des Jahres die Hygiene- und Verhaltensregeln konsequent weiter um, um auch im aktuellen Infektionsgeschehen so verantwortungsvoll wie möglich zu handeln", so Bierhoff weiter.

Das Team von Bundestrainer Hansi Flick trifft am Donnerstag (20:45 Uhr im Liveticker ) im vorletzten WM-Qualifikationsspiel auf Liechtenstein - dabei soll auch Flicks Vorgänger Joachim Löw gebührend verabschiedet werden. Drei Tage später steht der Jahresabschluss in Armenien (18:00 Uhr im Liveticker ) auf dem Plan.

(mit SID)

