Die sportlich unbedeutende Partie gegen Liechtenstein sollte eigentlich im Zeichen des Abschieds von Ex-Bundestrainer Joachim Löw stehen, doch im Vorfeld sorgte der positive Coronatest von Niklas Süle für reichlich Wirbel.

Letztlich ließ sich das DFB-Team nicht von dem Corona-Chaos aus der Ruhe bringen, zeigte trotz der bereits eingetüten WM-Qualifikation und ohne etliche Stammspieler eine konzentrierte Leistung. 9:0 hieß es am Ende vor rund 26.000 Zuschauern in Wolfsburg , die bemitleidenswerten Gäste mussten dabei nach einem frühen Platzverweis über 80 Minuten in Unterzahl agieren.