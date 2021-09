Drei Tage nach dem 2:5 in Israel verlor die Mannschaft des deutschen Trainers Franco Foda ihr Heimspiel gegen Schottland 0:1 (0:1) und liegt in der Gruppe F schon elf Punkte hinter Spitzenreiter Dänemark zurück.

Das viertplatzierte Österreich (7 Punkte) muss sogar um das Play-off-Ticket, Foda um seinen Job bangen.

Lyndon Dykes traf in der 30. Minute per Elfmeter für die Schotten (11), die auf Platz zwei kletterten. Seit 1998 waren die Österreicher nicht mehr für eine WM-Endrunde qualifiziert.

Zum direkten Duell kommt es am 16. November, das erste endete 1:1.

WM-Qualifikation: Frankreich hält sich Verfolger Finnland vom Leib

Weltmeister Frankreich gab sich dagegen am Dienstag beim 2:0 (1:0) gegen den ärgsten Verfolger Finnland keine Blöße und feierte den ersten Erfolg nach zuletzt fünf sieglosen Partien.

In Lyon beendete Antoine Griezmann mit einem Doppelpack (25./53.) die Durststrecke.

Mit 41 Toren für Frankreich zog Griezmann mit Michel Platini gleich und hat nur noch Thierry Henry (51) und Olivier Giroud (46) vor sich. In der Tabelle liegen die Franzosen mit zwölf Zählern nun klar vor Finnland und der Ukraine (beide 5) - die Finnen haben allerdings zwei Spiele weniger absolviert.

Portugal gewinnt ohne Cristiano Ronaldo in Aserbaidschan

Portugal setzte derweil auch ohne Rekordtorjäger Ronaldo seine Siegesserie in der Qualifikation fort. In Aserbaidschan setzte sich der Europameister von 2016 3:0 (2:0) durch und liegt durch den dritten Erfolg nacheinander mit 13 Punkten vor Serbien (1:1 in Irland) an der Spitze der Gruppe A.

RB Leipzigs Stürmer Andre Silva (31.) erhöhte kurz nach der Führung durch Bernardo Silva (26.). Auch Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund stand in Baku in der Startelf von Nationaltrainer Fernando Santos. In der zweiten Hälfte legte Diogo Jota (75.) vom FC Liverpool nach. Der gelbgesperrte Ronaldo hatte das Nationalteam vorzeitig verlassen.

