Joshua Kimmich verpasst Länderspiele der Nationalmannschaft, weil er nicht geimpft ist. Die logische Konsequenz seines Impfverzichts ist damit eingetreten.

Weil sich Niklas Süle infiziert hat, müssen Kimmich und drei weitere Spieler - Jamal Musiala, Serge Gnabry und Karim Adeyemi - von der Nationalmannschaft abreisen

Womit auch klar sein dürfte, wer bisher noch nicht geimpft ist - aus welchen Gründen auch immer.

Für den DFB ist das eine bescheidene Situation. Statt nur den einen, positiv getesteten Spieler muss er nun gleich fünf isolieren, betreuen, nach Hause fahren, für alle auch Ersatz organisieren

Kimmich darf sich freilich weiter weigern, die Corona-Impfung wahrzunehmen. Es ist sein gutes Recht.

Genauso wäre es aber auch das Recht des DFB beziehungsweise seines Bundestrainers Hans-Dieter Flick, künftig auf mutwillig ungeimpfte Spieler bei der Kadernominierung zu verzichten.

Das wäre ein Zeichen an die Gesellschaft in einer Zeit, in der Deutschland mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 213,7 den höchsten Wert der Corona-Pandemie erreicht hat.

Und das wäre dann auch die nächste (logische) Konsequenz.

