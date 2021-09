Nach dem enttäuschenden Comeback als Bondscoach vergrub Louis van Gaal seine Hände tief in den Hosentaschen - und dachte vielleicht auch an seine vollmundige Ansage zum Amtsantritt. Schließlich hatte der "Tulpengeneral" vor zwei Wochen das Ziel ausgegeben, mit den Niederlanden Weltmeister zu werden. Doch schon beim ersten Auftritt führte ihm die Elftal vor Augen: Es wartet Schwerstarbeit.

Deshalb legte der frühere Bayern-Coach nach dem 1:1 (1:1) in der WM-Qualifikation bei Erling Haalands Norwegern schonungslos den Finger in die Wunde - auf die ihm ganz eigene Art. "Man könnte meinen, dass diese niederländische Mannschaft Weltklasse ist", sagte van Gaal staubtrocken im Interview mit dem TV-Sender "NOS": "Aber das ist nicht der Fall."

Trotz großen Spielanteilen war die Niederlande in Oslo viel zu harmlos. "Wir haben gespielt, um zu gewinnen. Wir haben es nicht geschafft, weil wir viel zu nachlässig waren", urteilte van Gaal.

Seine Karriere hatte er eigentlich 2016 schon beendet - doch für Oranje kehrte der 70-Jährige aus dem Ruhestand zurück und übernahm nach dem enttäuschenden Aus im EM-Achtelfinale diesen Sommer zum dritten Mal das Ruder.

Louis van Gaal lobt die Spielweise der Norweger und schwärmt von Haaland

Und van Gaal sah im Ullevaal-Stadion auch Fußball, wie er ihn sehen wollte - jedoch von den Norwegern. "Wir müssen mehr als Team spielen", forderte der Bondscoach: "Wie Norwegen, die heute Abend als Team besser waren." Und die eben diesen unaufhaltsamen Sturmgiganten Erling Haaland in den Reihen haben.

Nach bereits sechs Saisontoren für den BVB in Liga und Pokal traf dieser auch im Nationaltrikot (20.) - und hatte nach dem Ausgleich des Ex-Bremers Davy Klaassen (36.) sogar den Sieg auf dem Fuß, traf aber nur den Innenpfosten (64.).

"Er war ein Riese auf dem Platz", lobte Nationaltrainer Stale Solbakken, auch van Gaal schwärmte: "Er ist ein fantastischer Stürmer."

Haaland trotz eines Tores unzufrieden: "War also scheiße"

Haaland selbst war wie immer unersättlich - und deshalb auch unzufrieden. "Ich will so viele Tore schießen wie möglich, das war also scheiße", sagte der 21-Jährige unverblümt bei "TV2".

Und weil Haaland eben nur einmal traf, bleibt es in der Gruppe G im Kampf um die WM-Qualifikation äußerst eng. Die Niederlande liegt mit sieben Zählern aus vier Spielen auf Rang zwei hinter der Türkei (8). Die Norweger sind punktgleich mit der Elftal und Montenegro Vierter.

