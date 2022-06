"Der Sieg ist für die Streitkräfte in den Schützengräben und die Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten. Sie danken uns - und wir danken ihnen."

Die letzte Hürde für die Ukrainer vor der Endrunden-Teilnahme in Katar (21. November bis 18. Dezember) ist das Play-off-Endspiel in Cardiff gegen Gastgeber Wales am Sonntag.

Ukraine-Trainer widmet Sieg den Soldaten und Menschen in der Heimat

