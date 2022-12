Ungläubig schaute Lionel Messi in die Ferne, stützte die Arme nach dem Anpfiff erschöpft auf seine Knie, überglücklich über den zweiten Einzug in ein WM-Finale in seiner Karriere.

Mit einem Treffer, einer Vorlage und einer Toreinleitung führte der siebenmalige Ballon-d'Or-Gewinner die Albiceleste gegen Kroatien (3:0) ins Endspiel der WM 2022 in Katar. Die argentinischen Medien loben den Kapitän der Mannschaft: "Ein Meisterwerk von Messi!"

Kroatische Medien kritisieren dagegen die Elfmeterentscheidung zum 1:0 durch den Superstar und sehen zwei Gründe für das Aus: "Skandalöser Elfmeter. Gegen diesen Messias und Schiedsrichter Orsato war es nicht möglich."

Die internationalen Pressestimmen zu Argentinien - Kroatien:

Pressestimmen aus Argentinien

TyC Sports: "Messi mit der argentinischen Nationalmannschaft in Hochform: Tor, Assist und Ticket für das große Finale der Weltmeisterschaft"

Olé: "Historisches Spiel für die Mannschaft: Messi und Julián führen Argentinien ins Finale"

Clarín: "Eine perfekte Alchemie! Scalonis Labor und Messis Magie"

Crónica: "Wahnsinn! Argentinien besiegt Kroatien nach einem magischen Spiel von Lionel Messi und einem eiskalten Julian Álvarez."

Diario Popular: "Argentinien schlägt Kroatien und steht im Finale der Weltmeisterschaft in Katar."

La Nación: "Ein Meisterwerk von Messi!"

La Prensa: "Mit zwei Toren von Julian Álvarez und einem von Messi hat Argentinien Kroatien mit 3:0 besiegt und steht damit im Finale von Katar 2022."

La Razón: "Ein spektakuläres Spiel von Leo Messi und ein Doppelpack von Julián Álvarez verhalfen der Albiceleste zu einem Sieg gegen eine kroatische Mannschaft, die ihnen nicht gewachsen war."

Pressestimmen aus Kroatien

HRT Sport: "Argentinien revanchiert sich für Russland. Kroatiens Traum geplatzt"

Vecernji: "Argentinien war zu stark, aber Kopf hoch Jungs! Lasst uns am Samstag Bronze gewinnen"

Sportske novosti: "Skandalöser Elfmeter. Gegen diesen Messias und Schiedsrichter Orsato war es nicht möglich"

Slobodna Dalmacija: "Nichts wird es mit dem zweiten Endspiel in Folge"

24 sata: "Wenn Sie sich entschieden haben, Leo Messi die Trophäe zu geben, tun Sie es!"

Novi list: "Es war kein Elfmeter, Livaković hat alles getan, was ein Torhüter tun darf"

Pressestimmen aus Deutschland

Kicker: "Überragendes Messi-Solo, Álvarez-Doppelpack: Argentinien steht im WM-Finale!"

Sport1: "Messi! Einfach nur magisch!"

Bild: "Sein Titel-Traum lebt weiter: Lionel Messi steht mit Argentinien im WM-Finale!"

Spox: "Magischer Messi und Álvarez-Doppelpack: Argentinien steht im WM-Finale"

Pressestimmen aus England

Sun: "Mess-merising"

Mirror: "Messi-Masterclass"

Daily Mail: "Lionel Messi dreht die Zeit zurück und sendet Argentinien ins WM-Finale"

Guardian: "Der inspirierte Lionel Messi führt Argentinien an Kroatien vorbei ins Finale der Weltmeisterschaft"

Daily Star: "Argentinien erzielt das 'glücklichste Tor aller Zeiten' und kommt Lionel Messis WM-Traum näher"

Pressestimmen aus Spanien

Marca: "Der großartige Messi führt Argentinien ins Finale der Weltmeisterschaft"

AS: "Ein Marsmensch namens Messi"

Mundo Deportivo: "Ein Fest der Emotionen und des Fußballs"

Sport: "Argentinien hat ein Date mit der Geschichte"

Pressestimmen aus Italien

Gazzetta dello Sport: "Messi, eine märchenhafte Nacht: Er zaubert und bricht vier weitere Rekorde"

Corriere della Sera: "Messi-Show führt Albiceleste ins Finale"

Tuttosport: "Messi im Finale mit einem Tor, Alvarez mit einem Doppelpack: Der Kapitän der Albiceleste phänomenal"

Corriere dello Sport: "Messi ist fabelhaft, Alvarez schaltet Kroatien aus: Argentinien fliegt ins Finale"

