Armel Bella-Kotchap ist erfolgreich auf den WM-Zug aufgesprungen. Zusammen mit Matthias Ginter, Christian Günter, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle bildet der England-Legionär die deutsche WM-Abwehr.

Ein Riesenerfolg für Bella-Kotchap, der erst vor gut sechs Wochen beim 3:3 gegen England in der UEFA Nations League sein Debüt für Deutschland gab. "Es ist unabhängig von diesem Spiel ein großes Privileg für mich, bei der deutschen Nationalmannschaft zu sein", erklärte der Youngster damals im "DFB"-Interview.

Geboren wurde der Fußballprofi am 11. Dezember 2001 in Paris, als Sohn des ehemaligen kamerunischen Nationalspielers Cyrille Florent Bella. 2005 fing Bella-Kotchap in der Jugend bei Rot Weiss Ahlen mit dem Fußballspielen an.

2017 heuerte er beim VfL Bochum an, wo er zwei Jahre später den Sprung zu den Profis schaffte.

Bella-Kotchap setzt sich bei Southampton durch

In diesem Sommer folgte der Wechsel zum FC Southampton.

"In der Premier League geht es noch körperlicher zur Sache und eine meiner Stärken liegt nun mal im Zweikampf. Aber ich bin kein fertiger Spieler, ich bin noch jung, ich kann in allen Bereichen noch viel lernen und zulegen", so Bella-Kotchap.

Das gelang dem Innenverteidiger, der sich bei den "Saints" schnell zurechtfand und unter dem inzwischen entlassenen Coach Ralph Hasenhüttl zum Stammspieler avancierte.

Bella-Kotchap "Fels in der Brandung"

"Seit seiner Ankunft in Southampton hat er sich fantastisch geschlagen, und obwohl die Mannschaft Schwierigkeiten hatte, war er ein Fels in der Brandung", lobt Fußball-Experte Pete Sharland von Eurosport in London. "Er dürfte in den kommenden 18 Monaten zu einem größeren Verein wechseln."

Die steile Entwicklung ist natürlich auch Bundestrainer Flick nicht entgangen, was nun zur Nominierung für den deutschen WM-Kader führte.

