"Genauso wie man sich nicht für jemanden einsetzen kann, der es nicht verdient", ergänzte Rodríguez.

Ihr Partner, Cristiano Ronaldo, musste am Samstag im WM-Viertelfinale gegen Marokko wie schon in der Runde zuvor gegen die Schweiz (6:1) zunächst auf der Bank Platz nehmen. Für ihn startete erneut Gonçalo Ramos.

Ad

Erst in der 51. Minute durfte der derzeit vereinslose Superstar mitwirken, jedoch konnte auch er die überraschende 0:1 (0:1)-Niederlage gegen den Außenseiter nicht verhindern.

WM Ballack hält flammendes Plädoyer für Ronaldo: "Das ist nicht fair!" VOR 2 STUNDEN

Der Traum vom ersten WM-Titel bleibt dem 37-Jährigen damit abermals verwehrt, weshalb sich im Hause Ronaldo im Anschluss Frust breitmachte. Dieser entlud sich bei Rodríguez in Form eines Story-Posts bei Instagram.

Ronaldos Frau Rodríguez: "Heute hat dein Freund falsch entschieden"

"Heute hat dein Freund und Trainer (Fernando Santos; Anm. d. Red.) falsch entschieden. Dieser Freund, für den sie so viele Worte der Bewunderung und so viel Respekt haben. Derselbe Freund, der dich aufs Spielfeld brachte und sah, wie sich alles veränderte, aber es war zu spät. Das Leben erteilt uns Lektionen, heute haben wir nicht verloren, heute haben wir dazugelernt", schrieb das Model.

Auch Ronaldos Schwester, Katia Aveiro, äußerte sich in den Sozialen Medien zum geplatzten Traum ihres Bruders. Die 45-Jährige verzichtete jedoch auf jegliche Kritik, sondern schrieb stattdessen voller Pathos etliche Zeilen der Bewunderung für Ronaldo.

Ronaldos Schwester drückt ihre Bewunderung aus

"Wenn meine Enkelkinder mich bitten, über Kampf, Ehre, Ruhm, Arbeit, Hingabe, Hindernisse zu sprechen … Wenn sie mich bitten, über Trophäen, Ziele, Preise, Rekorde, ein beispielloses Erbe zu sprechen … Ich werde über meinen Bruder, ihren Onkel, sprechen [...]", eröffnete Aveiro ihre Lobpreisung bei Instagram und ergänzte:

"Ich erzähle ihnen von dem Reich, das er aufgebaut hat, ich erzähle ihnen von seiner Stärke, was er versprach und was er hielt, ich erzähle ihnen von seinem Charakter, ich erzähle ihnen, dass er nie aufgegeben hat [...]. Gott sei Dank bin ich ein Teil davon. Ein Teil seines Lebens. Und was für ein schönes Leben. Er ist mein Bruder, Cristiano Ronaldo."

"Dem Ganzen nicht gewachsen": Messi kritisiert Schiedsrichter scharf

WM WM-Traum geplatzt: Ronaldos tränenreicher Abschied VOR 2 STUNDEN