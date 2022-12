"Die FIFA muss das untersuchen. Sie können so einen Schiedsrichter nicht für so ein Spiel ansetzen. Er ist nicht auf der Höhe", schimpfte Messi bei "TyC Sports" und führte weiter aus: "Ich bin sehr wütend. Die Leute haben gesehen, was passiert ist. Ich glaube nicht, dass es so enden sollte. Wir hatten vor dem Spiel Angst, weil wir wussten, wer er ist."

Nach der überraschenden 0:1 (0:1)-Niederlage am Samstag im WM-Viertelfinale gegen Außenseiter Marokko fühlte sich Portugals Abwehrchef Pepe nun von Schiedsrichter Tello, Messis Landsmann, ungerecht behandelt. "Ich glaube nicht, dass er der richtige Mann am richtigen Platz war", lautete das vernichtende Urteil des Routiniers.

"Dann gab es nur acht Minuten Nachspielzeit. Das war viel zu wenig. Die haben die ganze Zeit nur auf Zeit gespielt, während wir vernünftig gearbeitet haben. Wir haben gespielt, die anderen haben den Ball nur rumliegen lassen", stichelte Pepe in Richtung des Gegners.

Kramer und Mertesacker verteidigen Schiedsrichter

Die beiden "ZDF"-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker, ihres Zeichens Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft im Jahr 2014, verteidigten dagegen die Entscheidung des Schiedsrichtergespanns.

"Acht Minuten Nachspielzeit halte ich für fair", konstatierte Kramer. Sein ehemaliger Teamkollege Mertesacker ging sogar noch einen Schritt weiter und übte scharfe Kritik an den Äußerungen Pepes: "Ich war baff, dass er diese Meinung hat, das ist ein Zeichen für schlechte Verlierer."

