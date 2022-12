Was war konkret passiert? Cavani war in der dritten Minute der Nachspielzeit nach einem Zweikampf mit Ghanas Alidu Seidu zu Fall gekommen und hatte vehement einen Elfmeterpfiff gefordert. Die Pfeife des Berliner Schiedsrichters Daniel Siebert blieb jedoch stumm.

In der Zeitlupe war zu erkennen, dass der Defensivmann den ehemaligen ManUnited-Star tatsächlich getroffen hatte, Siebert wurde aber offenbar vom Videoschiedsrichter nicht dazu angehalten, die Szene noch einmal am Bildschirm zu sichten. Eine Entscheidung, die bei den Uruguayern für Unmut sorgte.

Hätte Siebert auf den Punkt gezeigt, wäre die Chance für die Südamerikaner groß gewesen, doch noch das Achtelfinal-Ticket zu buchen. Immerhin benötigte die Mannschaft um Luis Suárez beim Stand von 2:0 lediglich einen Treffer fürs Weiterkommen. Am Ende blieb das Ergebnis bestehen , das Vorrundenaus des zweimaligen Weltmeisters war besiegelt.

Nach Abpfiff gingen einige wütende Spieler auf Siebert los, auch in den Katakomben wollten die aufgebrachten Celeste-Profis dem Unparteiischen noch zusetzen. Doppeltorschütze Giorgian De Arrascaeta erklärte im Anschluss: "Natürlich sind wir jetzt irgendwie sauer, aber so ist es halt. Das sind Tatsachenentscheidungen, was willst du machen?"

Während "ZDF"-Experte Christoph Kramer erklärte, dass das Duell zwischen Cavani und Seidu einen Elfmeter zur Folge hätte haben müssen, nahm Ghanas Torhüter Lawrence Ati Zigi eine andere Position ein: "Ich glaube, es war kein Elfmeter. Sie sind einfach gefallen, es gab aus meiner Sicht keinen Kontakt", sagte er im Gespräch mit dem "ZDF".

