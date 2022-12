Offenbar nicht aus gesundheitlichen, sondern tatsächlich aus taktischen Gründen. Nationaltrainer Fernando Santos, der sich unlängst kritisch über das Verhalten des fünfmaligen Weltfußballers geäußert hatte, berief stattdessen Gonçalo Ramos in die Startelf.

Doch wer ist der Youngster, den Santos aus dem Hut zauberte? Ramos spielt seit seinem neunten Lebensjahr beim portugiesischen Rekordmeister Benfica, zudem durchlief er sämtliche U-Nationalmannschaften. Sein Debüt für die Profis feierte er im Juli 2020, der Durchbruch gelang ihm vor rund einem Jahr.

Nach dem Abgang von Stamm-Angreifer Darwin Núñez (FC Liverpool) im Sommer ist er unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt im Sturmzentrum gesetzt. Dass der ehemalige Leverkusen-Coach seit Amtsübernahme noch kein einziges Pflichtspiel verloren hat (27 Spiele, 24 Siege, drei Remis, Anm. d. Red.), ist eng mit Ramos' Treffsicherheit verbunden.

In der laufenden Spielzeit steuerte das Eigengewächs in 21 Einsätzen schon 14 Tore und sechs Vorlagen bei. Damit ist er der Top-Scorer in Schmidts Erfolgsteam, das in der heimischen Liga souverän die Tabelle anführt und die Champions-League-Gruppe H mit Paris Saint-Germain, Juventus Turin und Maccabi Haifa sensationell als Erster abschloss.