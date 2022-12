Am Montag hatte Santos den fünfmaligen Ballon-d'Or-Sieger auf einer Pressekonferenz für dessen Verhalten nach einem Tor der Portugiesen gegen Uruguay kritisiert . Im Anschluss ans zwischenzeitliche 1:0 von Bruno Fernandes hatte Ronaldo, der zum Kopfball hochgegangen war, den Treffer vehement für sich beansprucht. "Egal, was genau passiert war. Ich war zu weit (weg). Aber nachdem ich mir die Aufnahmen angeschaut habe, habe ich sein Verhalten nicht gemocht. Überhaupt nicht", sagte Santos.

Ob Ronaldos Bankplatz medizinisch bedingt, taktischer oder disziplinarischer Natur ist, blieb zunächst offen.

Ad

Im Sturmzentrum spielt Goncalo Ramos von Benfica Lissabon, der in diesem Turnier bislang zu zwei Kurzeinsätzen kam, anstelle von Ronaldo von Beginn an. Bei seinen drei bisherigen Auftritten erzielte Ronaldo einen Treffer, im ersten Gruppenspiel gegen Ghana (3:2) war er per Elfmeter erfolgreich.

WM Flick mitentscheidend für Bierhoff-Nachfolge? Ballack wird deutlich VOR 2 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Spanien scheitert erneut im Elfmeterschießen! Marokko jubelt

Gute-Laune-Einheit: Brasilien trainiert mit Familien und Kindern

Bundesliga Der "Putsch"-Plan steht: Neues Spitzenduo bei DFL offenbar fix VOR 6 STUNDEN