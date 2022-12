Einen erfolgreichen Doppelpass spielten Hans-Joachim Watzke und DFB-Präsident Bernd Neuendorf schon beim Abschaffen des umstrittenen Begriffs "Die Mannschaft". Doch Watzke ist auch ein Mann für Einzelaktionen. Der krisenerprobte und erfahrene Top-Manager avanciert daher immer mehr zum "Spielmacher" im deutschen Fußball. In einer äußerst kritischen Phase ist der 63-Jährige an fast jeder Aktion beteiligt.

Als DFB-Vizepräsident und DFL-Aufsichtsratsvorsitzender muss der Geschäftsführer des Bundesligisten Borussia Dortmund einige Brandherde löschen. Der "Kölner Express" bildete Watzke daher mit Helm und Schlauch als Feuerwehrmann ab.

Ad

Schon während der verkorksten WM in Katar sollen sich mehrere Nationalspieler für eine größere Beteiligung Watzkes ausgesprochen haben - beispielsweise bei der am Ende nervigen Debatte um die "One Love"-Binde. Watzke hatte zuvor klar Stellung bezogen und den Weltverband kritisiert. So wie die FIFA sich momentan zeige, sei das eine einzige Katastrophe, sagte Watzke.

WM Einspruch gegen Spielwertung: FIFA weist Frankreichs Protest ab VOR 3 STUNDEN

Das CDU-Mitglied gilt als Mann deutlicher Worte. Er schreckt vor Konfrontationen nicht zurück, wie Thomas Tuchel in Dortmund leidvoll erfahren musste. Bei der Basis ist der Vorsitzende des Landesligisten SV Rot-Weiß Erlinghausen, für den er im Amateurbereich selbst 30 Jahre lange spielte, dennoch beliebt. Bei vielen der mächtigen Landesverbände gilt Watzke als bodenständig, er sei einer für "die Kärrnerarbeit", hört man.

Sammer fordert Führungsachse: "Flache Hierarchien gibt's nicht"

Als Freund von Oliver Bierhoff galt er hingegen nie, er sah ihn stets kritisch. Nach dessen Vertragsauflösung als DFB-Geschäftsführer gebührten ihm aber "Respekt, Anerkennung und Dank", sagte Watzke dem "SID": "Oliver Bierhoff hat sich in den 18 Jahren seines Wirkens erhebliche Verdienste um den deutschen Fußball erworben."

Verdienste könnte sich nun Watzke selbst als Schlüsselfigur in der Krise erwerben. Man benötigt nicht viel Fantasie bei der Vorstellung, dass "Aki" zumindest die Fühler nach seinem dicken Kumpel Jürgen Klopp ausstreckt. Den gemeinsamen Erfolgszeiten beim BVB trauert Watzke noch heute hinterher.

Watzke, der mit BVB-Berater Matthias Sammer im engen Austausch steht und in Katar vor Ort war, wird am Mittwoch gemeinsam mit Neuendorf der ersten Analyse des WM-Debakels von Hansi Flick lauschen.

WER SOLL DIE NACHFOLGE VON OLIVER BIERHOFF ÜBERNEHMEN? Matthias Sammer Lothar Matthäus Fredi Bobic Thomas Hitzlsperger Sami Khedira Philipp Lahm Ralf Rangnick Bernhard Peters andere/r Kandidat/in

Sollte der zum Rapport bestellte Bundestrainer seine Bosse davon überzeugen, dass er die richtigen Lösungen mit Blick auf die Heim-EM 2024 parat hat und nach Bierhoffs Abgang weitermachen wollen, könnte ihm ein Sportlicher Leiter zur Seite gestellt werden.

Auch bei dieser Personalie könnten Watzke und Neuendorf wieder erfolgreich einen Doppelpass spielen.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Bierhoff-Beben und die Folgen? Das sind die Nachfolge-Kandidaten

(SID)

Ballack und Kemme zum Bierhoff-Aus beim DFB: "Der Druck war da"

WM Flick reagiert vielsagend auf Bierhoff-Aus: "Vorstellung fällt schwer" VOR 3 STUNDEN