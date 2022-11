Auch sein engstes Umfeld habe ihm geraten, diese schwerwiegende Entscheidung nicht zu treffen. Hernández erlitt in den vergangenen Jahren zahlreiche schwere Verletzungen.

Vor seinem Transfer zum FC Bayern im Sommer 2019 zog sich der Verteidiger etwa eine Innenbandverletzung zu, die ihn ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt hatte. Hinzu kommen einen Innenbandriss im Sprunggelenk, ein Meniskuseinriss oder zuletzt Mitte September ein Muskelbündelriss.

Erst kurz vor der WM in Katar meldete sich Hernández nach dieser Blessur zurück. Mittlerweile wurde der Franzose in Innsbruck von Professor Christian Fink operiert.

In wenigen Tagen soll in München die Reha-Phase für Hernández beginnen.

Badstuber glaubt an starkes Hernández-Comeback

Eurosport-WM-Experte Holger Badstuber kann sich in die Situation des Franzosen gut hineinversetzen: "So eine Verletzung ist immer katastrophal für den Spieler. Er muss durch den ganzen Prozess der Operation und der Heilung gehen, um dann wieder zurückkommen. Das dauert seine Zeit."

Hernández müsse "stark sein und ein gutes Umfeld haben. Das hat er beim FC Bayern, aber ich hoffe auch, dass Familie und Freunde ihn unterstützen, pushen und seine Launen ertragen", meinte Badstuber, der selbst in seiner Karriere einige schwere Verletzungen überstehen musste, unter anderem einen Kreuzbandriss 2012. Der 26-Jährige müsse den "Schweinehund überwinden" und werde sicherlich "gestärkt durch diese Phase durchgehen, zurückkommen und umso stärker sein".

An Transfers der Münchener wegen der Verletzung des Stammspielers glaubt Badstuber aber nicht. "Sie haben drei Innenverteidiger plus Benjamin Pavard im Kader, der immer wieder sagt, dass er innen spielen will. Mit Noussair Mazraoui und Josip Stanisic stehen zwei Rechtsverteidiger parat", erläuterte der ehemalige Bayern-Verteidiger.

Nach Informationen der "Bild" steht Hernández kurz vor einer Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister . Aktuell läuft das Arbeitspapier des 26-Jährigen bis 2024. Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärte zudem bei "Bild", dass man Hernández "alle Unterstützung geben" werde, "damit er so schnell wie möglich gesund wird". Der Bayern-Star wird voraussichtlich den Rest der laufenden Saison verpassen.

