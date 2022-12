Servus, Fußball-Freunde!

Habt ihr diesen einen Satz von Zlatko Dalic auch gehört oder gelesen? Mir geht er vor dem Halbfinal-Duell zwischen Kroatien und Argentinien (Dienstag, 20:00 Uhr im Liveticker ) jedenfalls nicht mehr aus dem Kopf, weil er die Dinge bei dieser sportlich spannenden WM in Katar genau auf den Punkt bringt. Der Nationaltrainer von Kroatien sagte ihn, als er auf den Viertelfinal-Sieg seiner Mannschaft im Elfmeterschießen gegen Brasilien zurückblickte und er lautete: "Nur Kroaten können das." In diesen Worten schwingt so viel Selbstverständnis mit, so viel Überzeugung, Charakter und Kraft, dass ich großen Respekt für diese Fußball-Top-Nation empfinde. Und ja, Kroatien ist eine TOP-Nation im Weltfußball!

Der Finaleinzug 2018 war kein Zufall und der aktuelle Erfolg ist definitiv keine Überraschung. Alle, die von Kroatien immer noch als Überraschungsmannschaft sprechen, haben nicht genau genug hingeschaut.

Dieses Team scheint schier unkaputtbar, da es in gewisser Weise mehrere wertvolle Eigenschaften in sich vereint: Biss, Selbstantrieb, Ehrgeiz, Emotionen und den Willen, sich der Sache zu 100 Prozent zu widmen.

Kroaten, die mir in der aktiven Karriere als Kollegen begegnet sind, waren alle sehr gute Kicker, echte "Zocker" mit einer positiven Aggressivität, die das Bild eines Straßenfußballers verkörpern. Sie wehren sich, lassen sich auf dem Platz rein gar nichts gefallen. Diese Aggressivität wird auf dem Rasen zu einer Einheit, deshalb ist es so schwer gegen sie zu spielen. Nickeligkeiten, auch mal versteckte Fouls, machen sie in erster Linie zu einem unangenehmen Gegner. Dass sie dann auch noch spielerische Glanzpunkte aus dem Mittelfeld setzen, macht sie richtig gefährlich.

Olic und Mandzukic ein wichtiger Faktor

Mit Ivica Olic und Mario Mandzukic habe ich beim FC Bayern selbst zusammengespielt, jetzt pushen sie die Spieler von der Bank und in der täglichen Arbeit als Co-Trainer. Sie haben die Erfahrung und geben sie weiter in die Mannschaft, können gerade den jungen Spielern viele Tipps geben. In ihrer Heimat genießen sie zurecht einen Legendenstatus, sie sind immer mit Herzblut dabei, die Jungen hören zu und lernen von ihnen. Das ist unheimlich wertvoll.

Ich muss schmunzeln, wenn ich höre, dass Mandzukic im Training manchmal so engagiert mitwirkt, dass er ohne Probleme noch selbst auflaufen könnte. Oder wenn ausgerechnet Olic sagt, er müsse die Jungs fast schon bremsen. Mit ihrer Mentalität, die sie von außen hereinbringen, sind sie ein ganz wichtiger Faktor für Kroatien, so wie einst für Bayern. Das Team trägt auch die Handschrift von "Ivi" und "Mandzu".

Mandzukic hat brutal viel im Training geleistet, aus meiner Verteidiger-Sicht war er einer der hartnäckigsten und schwierigsten Gegenspieler überhaupt.

Olic hat uns damals durch die Saison 2009/10 getragen mit seiner Art und Weise, wie er gearbeitet hat - auf und neben dem Platz. Seine Spielweise war unorthodox, keiner wusste, was er als Nächstes macht. Darum hat er auch so wichtige Tore - wie unter anderem gegen Manchester United - erzielt.

Mandzukic hat brutal viel im Training geleistet, aus meiner Verteidiger-Sicht war er einer der hartnäckigsten und schwierigsten Gegenspieler überhaupt. Sein Anteil am Triple-Gewinn 2013 war sehr groß. Ihre Art und Weise, wie sie ihren Gegner regelrecht "aufgearbeitet" haben, war bei beiden phänomenal.

Durch sie und ihren Input gelingt es auch, die neuen jungen kroatischen Spieler - wie beispielsweise Borna Sosa, mit dem ich gemeinsam für den VfB Stuttgart auflief - exzellent in die funktionierende Hierarchie um Kapitän Luka Modric einzubinden.

Modric lenkt und leitet das Spiel. Er ist ein Superstar. Punkt.

Über Modric wurde schon so viel Lob ausgeschüttet, ich mache da gerne mit. Er steht für exzellenten Fußball, ist ruhig am Ball, torgefährlich, offensiv wie defensiv ausgewogen, er spielt einfach, aber auch feine Pässe, lenkt und leitet das Spiel. Er ist ein Superstar. Punkt.

Säulen sind zudem Mateo Kovacic und Marcelo Brozovic. Insbesondere Brozovic ist unglaublich wichtig, weil er die Balance hält und im Zentrum wirklich immer zu finden ist. Torhüter Livakovic hat indes bewiesen, dass auf ihn mehr als Verlass ist.

Luka Modric (Kroatien) bei der WM in Katar Fotocredit: Getty Images

Ich weiß (noch) nicht, was Kroatien in der Ausbildung der Nachwuchsspieler anders macht als der DFB. Die Mittel werden garantiert weniger sein, allein weil das Land nur vier Millionen Einwohner hat. Aber die Basis wird sicher mit einem harten Ausschlussverfahren trainiert. Was ich grundsätzlich feststelle, ist, dass Kroaten es immer wieder schaffen, in Top-Ligen zu wechseln und den Spitzenmannschaften dort ihren Stempel aufzudrücken. Früher waren das Mandzukic und Olic bei Bayern, jetzt eben Kovacic (Chelsea), Perisic (Tottenham), Brozovic (Inter), Gvardiol (Leipzig) oder auch Vida (AEK Athen). Modric bei Real sowieso.

Ich freue mich jetzt sehr auf das Halbfinale dieser Mannschaft gegen Argentinien mit Lionel Messi. Es hat das Potenzial, eine epische Schlacht zu werden mit einer - ich nenne es mal gewissen Grundaggression - zwei spielstarken Mittelfeld-Reihen und fanatischen Fans auf den Rängen. Es wird sicher die eine oder andere Rudelbildung geben, aber auch fußballerische Glanzpunkte werden nicht ausbleiben. Kroatien ist erfahren genug, sich zwischendurch auch mal fallenlassen zu können, um sich Erholungsphasen zu gönnen. Einen Favoriten sehe ich nicht, die Chancen stehen 50:50.

In meiner vorigen Kolumne habe ich beschrieben, warum Messi eigentlich kaum noch zu stoppen ist. Mittlerweile bin ich jedoch der Überzeugung, dass die Kroaten es als Team können. Und wahrscheinlich auch nur sie.

Auf ein schönes Halbfinale!

Euer Holger Badstuber

Zur Person Holger Badstuber

Holger Badstuber spielte von 2010 bis 2015 insgesamt 31 Mal für die deutsche Nationalmannschaft. Mit dem FC Bayern München wurde er sechsmal Deutscher Meister und gewann 2013 die Champions League. Für Eurosport ist er Experte für die WM 2022 in Katar.

