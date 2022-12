Heute fallen die Entscheidungen in der deutschen Gruppe E mit Spanien und Japan und der Gruppe F mit Belgien und Kroatien.

Um 20:00 Uhr spielt Japan gegen Mitfavorit Spanien mit Pedri, Gavi und Sergio Busquets. Parallel trifft Deutschland auf Costa Rica.

Zuvor setzte sich Marokko durch ein 2:1 (2:1) gegen Kanada als Gruppensieger in der Gruppe F durch. Belgien scheiterte dagegen nach einem 0:0 gegen Kroatien.

Alle Informationen zur Übertragung der WM 2022 heute:

WM 2022: Japan - Spanien live im TV

In der deutschen Gruppe E trifft Japan um 20:00 Uhr auf Spanien. Das Spiel von Pedri, Gavi, Sergio Busquets und Co. wird nicht live im Free-TV übertragen. Weder "ARD" noch "ZDF" haben Rechte an dem Spiel Japan gegen Spanien.

WM 2022: Japan - Spanien live im Stream

"MagentaTV" überträgt das Spiel zwischen Japan und Spanien mit Alvaro Morata im Livestream. Anpfiff ist um 20:00 Uhr im Khalifa International Stadium.

WM 2022: Japan - Spanien live im Ticker

WM-Gruppenspiel zwischen Japan und Spanien an. Zudem findet Ihr WM 2022 in Katar. Eurosport.de bietet einen Liveticker zum-Gruppenspiel zwischenundan. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zurin Katar.

WM 2022: Deutschland - Costa Rica live im TV

Manuel Neuer, Thomas Müller, Jamal Musiala und Co. gehen um 20:00 Uhr ins entscheidende Spiel in Gruppe E. Die "ARD" überträgt das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Costa Rica live im Free-TV. Anpfiff zwischen Deutschland und Costa Rica im Al-Bayt Stadium ist um 20:00 Uhr.

WM 2022: Deutschland - Costa Rica live im Stream

Zusätzlich zu seiner TV-Übertragung bietet die "ARD" in der Mediathek einen Livestream zu Deutschland gegen Costa Rica an. Auch "MagentaTV" überträgt das letzte Gruppenspiel von Leroy Sané, Antonio Rüdiger und Niclas Füllkrug live im Stream.

WM 2022: Deutschland - Costa Rica live im Ticker

Deutschland und Costa Rica an. Zudem findet Ihr Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischenundan. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zur WM 2022 in Katar.

WM 2022: Kroatien - Belgien live im TV

Das entscheidende Spiel in der Gruppe F zwischen Kroatien und Belgien wird live im Free-TV in der "ARD" übertragen. Anpfiff im Al-Thumama Stadium für Kevin de Bruyne, Luka Modric und Co. ist um 16:00 Uhr.

WM 2022: Kroatien - Belgien live im Stream

Zusätzlich zu seiner TV-Übertragung überträgt die "ARD" Kroatien gegen Belgien in der Mediathek live im Stream. Auch "MagentaTV" bietet einen Livestream zum letzten Gruppenspiel von Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku und Co. an.

WM 2022: Kroatien - Belgien live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischen Kroatien und Belgien an. Zudem findet Ihr alle Informationen, News und Analysen zur WM 2022 in Katar.

WM 2022: Kanada - Marokko live im TV

Die Begegnung in der Gruppe F zwischen Kanada und Marokko mit Noussair Mazraoui und Achraf Hamiki wird nicht live im TV übertragen. Weder "ARD" noch "ZDF" haben Rechte an der letzten WM-Begegnung von Alphonso Davies um 16:00 Uhr in Katar.

WM 2022: Kanada - Marokko live im Stream

"MagentaTV" überträgt das Spiel zwischen Kanada und Marokko live im Stream. Anpfiff im Al-Thumama Stadium für die Bayern-Stars Alphonso Davies und Noussair Mazraoui ist um 16:00 Uhr.

WM 2022: Kanada - Marokko live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischen Kanada und Marokko an. Zudem findet Ihr alle Informationen, News und Analysen zur WM 2022 in Katar.

Kroatien - Belgien live: Die Aufstellungen

Kroatien: 1 Livakovic – 22 Juranovic, 6 Lovren, 20 Gvardiol, 19 Sosa – 11 Brozovic - 10 Modric, 8 Kovacic – 9 Kramaric, 14 Livaja, 4 Perisic. - Trainer: Dalic

Belgien: 1 Courtois - 15 Meunier, 2 Alderweireld, 5 Vertonghen 21 Castagne - 6 Witsel, 19 Dendoncker - 17 Trossard, 7 De Bruyne, 11 Carrasco - 14 Mertens. - Trainer: Martinez

Kroatien - Belgien live: Zoff in Belgiens Kabine

Kanada und einer verdienten 0:2-Pleite gegen Marokko der Haussegen schief. Details zu Streitereien in der Kabine gerieten an die Öffentlichkeit, was Belgien-Schlussmann Thibaut Courtois auf einer Pressekonferenz zu einer Drohung an seine Mitspieler veranlasste. | In der belgischen Nationalmannschaft hängt nach einem enttäuschenden Start in das WM-Turnier mit einem glücklichen 1:0-Sieg gegenund einer verdienten 0:2-Pleite gegender Haussegen schief. Details zu Streitereien in der Kabine gerieten an die Öffentlichkeit, was Belgien-Schlussmannauf einer Pressekonferenz zu einer Drohung an seine Mitspieler veranlasste. | Zum Bericht

Belgien - Kroatien live: So ist die Lage in der Gruppe F

Kanada ist bereits vor dem abschließenden Spieltag ausgeschieden. Für Belgien, Kroatien und Marokko geht es dagegen um alles am dritten Spieltag. Kroatien geht mit der besten Ausgangslage in das direkte Duell mit Belgien um City-Star Kevin De Bruyne. Ein Sieg oder Remis würde den Kroaten für die K.o.-Rund reichen. Sollte jedoch Belgien im direkten Duell gewinnen, würden der ewige Geheim-Favorit ins Achtelfinale einziehen. Bei Marokko ist das Szenario ebenfalls ziemlich eindeutig. | Drei von vier Mannschaften kämpfen um die zwei Achtelfinaltickets in der Gruppe F.ist bereits vor dem abschließenden Spieltag ausgeschieden. Fürundgeht es dagegen um alles am dritten Spieltag. Kroatien geht mit der besten Ausgangslage in das direkte Duell mit Belgien um City-Star. Ein Sieg oder Remis würde den Kroaten für die K.o.-Rund reichen. Sollte jedoch Belgien im direkten Duell gewinnen, würden der ewige Geheim-Favorit ins Achtelfinale einziehen. Bei Marokko ist das Szenario ebenfalls ziemlich eindeutig. | Zum Bericht

