"Ich habe Angst, dass ich in ein Loch falle", gestand Joshua Kimmich nach dem 4:2-Sieg über Costa Rica , der dennoch das jähe Ende aller Titelträume in Katar bedeutete. Durch den Sieg der Japaner im Parallelspiel gegen Spanien (2:1) war das Ergebnis der DFB-Elf wertlos, Kimmich und Co. werden erneut vor Beginn der K.o.-Phase die Heimreise antreten.

Eigentlich wollte Kimmich wie auch im Verein der Leader einer erfolgreichen, titelhungrigen Nationalmannschaft sein, nun reiht sich das Debakel im Wüstenstaat nahtlos an jenes vor viereinhalb Jahren in Russland und die alles anders als zufriedenstellende Europameisterschaft 2021, als man bereits im Achtelfinale an England scheiterte, in seine Vita ein.

Ad

"Man macht sich schon Gedanken, diese Misserfolge sind mit meiner Person verbunden", gab Kimmich in der Mixed-Zone des Al Bayt Stadiums in Al-Khor nördlich von Doha zu und sprach mit Tränen in den Augen vom "schlimmsten Tag" seiner Karriere.

WM Kritik an Flick wird laut: "Hat sich ein bisschen verzockt" VOR 2 STUNDEN

Auch Serge Gnabry, mit dem Kimmich sowohl im Verein als auch in den vergangenen Jahren unter Joachim Löw und nun Hansi Flick im DFB-Team spielte, gab sich in den Katakomben des WM-Stadions völlig desillusioniert. "Diese Chance gibt es nur alle vier Jahre ... Das ist so bitter, ich habe keine Worte", sagte der 27 Jahre alte Stürmer, der gegen Costa Rica in der 10. Minute das frühe 1:0 erzielte.

Das könnte Dich auch interessieren: DFB-Einzelkritik: Neuer und Müller schwach - Füllkrug und Havertz top

Flick selbstkritisch: "Hat allein an uns gelegen"

WM Rücktritt nach WM-Blamage? Bundestrainer Flick nimmt Stellung VOR 3 STUNDEN